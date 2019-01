Aktien New York: Schwache Geschäfte der Unternehmen in China belasten

Ein schwächeres China-Geschäft hatte dem Baumaschinenhersteller Caterpillar zu schaffen gemacht. Der Grosskonzern enttäuschte am Montag mit seinen jüngsten Quartalszahlen und dem Geschäftsausblick für das laufende Jahr. Der Aktienkurs sackte um fast 9 Prozent ab und lag abgeschlagen am Ende des Dow. Für die Papiere des Chip-Experten Nvidia ging es sogar um 15 Prozent abwärts. Auch hier hatten schwächere Geschäfte in China den Umsatz im Weihnachtsquartal gedrückt.

Der marktbreite S&P 500 verlor am Montag 1,16 Prozent auf 2633,90 Punkte. Der technologielastige Nasdaq 100 rutschte um 1,67 Prozent auf 6673,916 Zähler ab./bek/he

(AWP)