Die Rekordserie an den Aktienmärkten in den USA hat sich am Dienstag nicht fortgesetzt. Überraschend schwache Zahlen aus dem wichtigen Einzelhandel und die steigenden Corona-Infektionszahlen drückten im frühen Handel auf die Kurse. Der Leitindex Dow Jones Industrial, der am Vortag in den letzten Handelsminuten ein weiteres Rekordhoch erreicht hatte, verlor 0,74 Prozent auf 35 362 Punkte.