Aktien New York: Schwächerer Wochenauftakt

Im Einklang mit den negativen Weltbörsen haben auch die US-Aktienmärkte am Montag schwächer tendiert. Der Dow Jones Industrial gab um 0,03 Prozent auf 31 486,02 Punkte nach. In der Vorwoche war der US-Leitindex per saldo kaum vom Fleck gekommen. Der marktbreite S&P 500 sank am Montag um 0,50 Prozent auf 3887,07 Punkte. Der technologielastige Nasdaq 100 verlor 1,63 Prozent auf 13 359,48 Punkte.