Mit Kursgewinnen sind die US-Aktienmärkte in den letzten Handelstag der Woche gegangen. Aussagen des russischen Präsidenten Wladimir Putin über die Gespräche mit der Ukraine haben am Freitag an den Börsen für etwas Rückenwind gesorgt. Allerdings bleiben viele Marktteilnehmer skeptisch, was die Verhandlungen der beiden Kriegsgegner angeht.