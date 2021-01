An der Wall Street ist es am Dienstag nach dem durchwachsenen Wochenauftakt moderat bergauf gegangen. Der S&P-500-Index erreichte sogar mit Mühe ein Rekordhoch. Insgesamt jedoch kam keine grosse Freude auf, denn bei den jüngsten Quartalszahlen der Unternehmen hielt sich Positives und Negatives in etwa die Waage.