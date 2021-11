Aktien New York: S&P- und Nasdaq-Rekordserie geht weiter - Dow hinkt nach

Nachdem die Fed mit ihrem Ausstieg aus den Wertpapierkäufen nur die Erwartungen erfüllte, gelangen den anderen bedeutenden New Yorker Indizes erneut Bestmarken. Der S&P 500 stieg nach einer halben Handelsstunde um 0,30 Prozent auf 4674,58 Punkte und der Nasdaq 100 gewann sogar 0,68 Prozent auf 16 253,58 Zähler.

Die Fed nehme wie erwartet den Fuss vom Gas, bemerkte der Kapitalmarktstratege Jürgen Molnar von RoboMarkets. Der Leitzins bleibe unangetastet, hier dürfte frühestens Mitte 2022 etwas passieren. "Grünes Licht also von der Geldpolitik", erklärte der Experte. In Kombination mit einer überzeugenden Berichtssaison gebe es am Aktienmarkt aktuell keine Bremsfaktoren./tih/jha/

(AWP)