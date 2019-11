Aktien New York: S&P und Nasdaq schrauben Rekorde weiter hoch

Nach dem kaum bewegten Wochenauftakt hat es an der Wall Street am Dienstag wieder Gewinne gegeben. Während dies bei anderen New Yorker Indizes für erneute Rekorde reichte, schrammte der Dow Jones Industrial im Handelsverlauf um wenige Punkte an seiner Bestmarke von 27 774 Punkten aus der Vorwoche vorbei. Der Schwung liess aber etwas nach, zwei Stunden vor Schluss stand der Leitindex nur noch mit 0,09 Prozent im Plus bei 27 716,22 Punkten.