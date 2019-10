Aktien New York: Spannungen zwischen USA und China lassen Kurse rutschen

Kurz vor weiteren Handelsgesprächen hat sich sich der Ton zwischen den USA und China wieder verschärft. Das bekamen am Dienstag auch die Anleger an der Wall Street zu spüren: Der US-Leitindex Dow Jones Industrial büsste knapp eine Stunde nach dem Börsenstart 1,04 Prozent auf 26 201,87 Punkte ein und knüpfte damit an seine Vortagsverluste an. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 1,23 Prozent auf 2902,78 Punkte bergab. Der technologielastige Nasdaq 100 verlor 1,16 Prozent auf 7635,87 Zähler.