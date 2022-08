Die Stimmung in den Industrieunternehmen im US-Bundesstaat New York - gemessen am Empire-State-Index - ist im August unerwartet stark gesunken. Zudem wuchsen die chinesischen Einzelhandelsumsätze und die Industrieproduktion im Juli langsamer als von Experten erwartet. Um der Wirtschaft neuen Schwung zu geben, senkte Chinas Zentralbank überraschend und erstmals seit Januar den Zinssatz für einjährige Refinanzierungsgeschäfte mit den Banken./edh/he

(AWP)