Aktien New York: Stabilisierung nach Vortagesverlusten

Der Dow Jones Industrial legte um 0,55 Prozent auf 34 001,81 Punkte zu. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 0,83 Prozent auf 4169,50 Zähler nach oben. Der technologielastige Nasdaq 100 stieg um 0,86 Prozent auf 13 881,37 Zähler.

Investoren wägen nun laut Experten die Auswirkungen höherer Steuern gegenüber den positiven Effekten ab, die die mit den Konjunkturprogrammen einhergehenden Investitionen in die US-Infrastruktur bringen. Die weiter lockere Geldpolitik stützt die Aktienkurse in der Nähe ihrer Rekordhochs. Die in einigen Teilen der Welt rasant steigenden Corona-Zahlen dämpfen aber die Stimmung./la/he

(AWP)