Aktien New York: Standardwerte etwas schwächer, Techs besser

Am New Yorker Aktienmarkt haben am Dienstag zur Eröffnung die Standardwerte moderat nachgegeben und Technologieaktien etwas zugelegt. Der Wall-Street-Index Dow Jones Industrial notierte mit minus 0,34 Prozent auf 30 112,66 Punkten. Am Vortag hatte sich der Leitindex von einer schwachen Eröffnung im Handelsverlauf erholt und knapp im Plus geschlossen.