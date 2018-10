Aktien New York: Starke Zahlen und Ausblicke treiben Dow wieder an

Am Donnerstag hatte die Furcht vor deutlich steigenden Leitzinsen die Kurse auf Talfahrt geschickt, nachdem die US-Notenbank auf ihrer jüngsten Sitzung über eine weitere Verschärfung der Geldpolitik diskutiert hatte. "Die Finanzierungsbedingungen in den USA haben sich in den vergangenen zwei Wochen erheblich verschlechtert", stellte Analyst Chris Hussey von Goldman Sachs fest.

Der marktbreite S&P 500 erholte sich am Freitag um 1,4 Prozent auf 7215,78 Punkte. Der Technologie-Index Nasdaq 100 kletterte um 0,91 Prozent auf 2793,96 Zähler. Ein überraschend starker Rückgang der Hausverkäufe in den USA im September belastete die Aktienkurse nicht./bek/he

(AWP)