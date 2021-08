Aktien New York: Stillstand - Fed-Protokoll bewegt Kurse nicht

Die Pandemie des Coronavirus hat auch zur Wochenmitte die Aktienkurse in den USA gebremst. Der Leitindex Dow Jones Industrial , der am Montag noch ein Rekordhoch erreicht hatte, verlor am Mittwoch 0,06 Prozent auf 35 321 Punkte. Das Protokoll der vergangenen Sitzung der US-Notenbank Fed hatte zunächst kaum Einfluss auf die Kurse.