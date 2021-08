Aktien New York: Stillstand vor Protokoll der US-Notenbank

Die Pandemie des Coronavirus hat auch zur Wochenmitte die Aktienkurse in den USA gebremst. Allerdings war der Druck am Mittwoch im frühen Handel bei weitem nicht so stark wie am Vortag. Der Leitindex Dow Jones Industrial , der am Montag noch ein Rekordhoch erreicht hatte, gab zuletzt um 0,06 Prozent auf 35 321 Punkte moderat nach.