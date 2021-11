Aktien New York: Tech-Aktien dank Nvidia auf Rekordjagd - Dow leidet unter Cicso

Dank starker Geschäftszahlen von Nvidia sind die US-Technologiewerte am Donnerstag wieder in den Rekordmodus übergegangen. Der Branchenindex Nasdaq 100 krönte seine Mitte letzter Woche begonnene Aufholjagd mit einer Bestmarke bei fast 16 493 Punkten. Zuletzt stand noch ein Plus von 0,80 Prozent auf 16 438,67 Punkte zu Buche.