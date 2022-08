Aktien New York: Tech-Werte schwächeln - Inflationsdaten werfen Schatten voraus

Am US-Aktienmarkt agieren die Anleger am Dienstag nach dem durchwachsenen Wochenstart weiter vorsichtig. Insbesondere die zinssensiblen Technologiewerte gerieten nochmals unter Druck. Der Tech-Index Nasdaq 100 verlor in den ersten Minuten nach dem Start 0,99 Prozent auf 13 029,11 Punkte. Der Leitindex Dow Jones Industrial notierte wenig verändert mit plus 0,03 Prozent auf 32 843,03 Punkte. Der marktbreite S&P 500 stand 0,24 Prozent tiefer auf 4129,98 Zählern.