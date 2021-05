Aktien New York: Tech-Werte weiten Verluste aus - Dow dämmt Minus deutlich ein

Nach dem durchwachsenen Wochenstart blasen die Anleger an den US-Börsen am Dienstag Trübsal. Erneut gerieten vor allem Technologietitel unter Druck: Sie weiteten im Handelsverlauf ihre Verluste aus, wogegen die vortags freundlichen Standardwerte-Indizes ihre Abschläge eindämmen konnten. Wegen Inflationssorgen schichten Investoren weiter um von Pandemie-Gewinnern etwa aus dem Techsektor in Profiteure einer Wiedereröffnung nach der Krise um.