Aktien New York: Technologiesektor unter Druck - Dow stabil

Vor dem verlängerten Osterwochenende sind an den US-Börsen die wachstumsstarken Technologieaktien zunehmend unter Druck geraten. Der Auswahlindex Nasdaq 100 büsste am Donnerstag 1,42 Prozent auf 14 014,72 Punkte ein. Händler begründeten die Verluste vor allem mit den wieder kräftig steigenden Zinsen am US-Anleihemarkt. Der Leitindex Dow hielt sich derweil mit einem Plus von 0,27 Prozent auf 34 657,63 Punkte wacker. Auf Wochensicht bahnt sich ein kleiner Verlust des Dow an. Am Freitag wird an den US-Börsen nicht gehandelt.