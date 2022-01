Aktien New York: Techsektor nach Erholungsrally schwächer - Dow im Plus

Im US-Technologiesektor haben es die Anleger am Donnerstag etwas ruhiger angehen lassen. Er hatte sich an den letzten Tag von seinem am Montag erreichten tiefsten Stand seit Mitte Oktober bereits wieder deutlich erholt. Nun verlor er im frühen Handel 0,40 Prozent auf 15 841 Punkte. Standardwerte präsentierten sich etwas fester. Der Leitindex Dow Jones Industrial stand 0,36 Prozent höher auf 36 420 Punkten. Der marktbreite S&P 500 mit seiner recht hohen Anzahl an Technologie-Werten sank um 0,07 Prozent auf 4723 Punkte.