Aktien New York: US-Börse legt wieder den Vorwärtsgang ein

Die Wall Street hat nach dem Rückschlag am Dienstag wieder an ihre jüngste Erholung angeknüpft. Angesichts der deutlichen Kursgewinne in Europa stieg der US-Leitindex Dow Jones Industrial am Mittwoch um 0,84 Prozent auf 26 181,58 Punkte. Der marktbreite S&P 500 gewann 0,72 Prozent auf 2921,27 Zähler und der technologielastige Nasdaq 100 zog um 0,89 Prozent auf 7732,95 Punkte an.