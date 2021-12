Aktien New York: US-Börsen schwächeln nach rasanter Erholung

Der technologielastige Nasdaq 100 lag am Donnerstag mit 0,35 Prozent im Minus bei 16 336,89 Punkten. Bislang hat das Tech-Werte-Barometer in dieser Woche sogar mehr als vier Prozent gewonnen. Der marktbreite S&P 500 verlor am Donnerstag 0,20 Prozent auf 4691,75 Zähler.

Am Markt hiess es, die Anleger hätten weiter ihre Bedenken, was die wirtschaftlichen Risiken durch die neue Corona-Variante Omikron wegen erforderlicher Massnahmen zur Eindämmung betrifft. Dies bremse den zuletzt spürbaren Optimismus, dass Infektionen wohl eher milde verlaufen und Booster-Impfungen offenbar wirksam sind. "Es gibt noch zu viel über diese Variante zu lernen, um eindeutige Schlussfolgerungen zu ziehen", sagte Marktbeobachter Craig Erlam vom Broker Oanda./tih/jha/

(AWP)