Aktien New York: Verhaltener Wochenstart nach jüngsten Rekorden - Tesla im Fokus

Am US-Aktienmarkt haben am Montag die Anleger die jüngste Rekordrally verdaut und es ruhiger angehen lassen. Im frühen Handel noch mit einem weiteren Rekordhoch, gewann der Leitindex Dow Jones Industrial zuletzt noch 0,14 Prozent auf 36 378,28 Punkte. Der marktbreite S&P 500 legte um 0,07 Prozent auf 4700,92 Punkte zu. Der technologielastige Nasdaq 100 notierte mit plus 0,05 Prozent auf 16 368,33 Punkte.