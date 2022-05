Aktien New York: Verluste nach der Erholungsrally am Vortag

Die US-Börsen haben am Donnerstag einen Teil ihrer kräftigen Vortagesgewinne wieder abgegeben. Dazu dürften nicht zuletzt die schwachen Konjunkturdaten beigetragen haben, denn die Produktivität in der US-Wirtschaft brach im ersten Quartal deutlicher ein als befürchtet. Dass die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in der vergangenen Woche überraschend stieg, sollte dagegen kaum ins Gewicht fallen, denn im längerfristigen Vergleich bleibt das Niveau der Hilfsanträge weiterhin niedrig.