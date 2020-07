Aktien New York: Verluste nach Einbruch der US-Wirtschaft

Ein historisch beispielloser Einbruch der Konjunktur in den USA hat am Donnerstag die Kurse an der Wall Street belastet. Der US-Leitindex Dow Jones Industrial büsste im frühen Handel 1,47 Prozent auf 26 150 Punkte ein und fiel auf den tiefsten Stand seit mehr als zwei Wochen. Wegen der Corona-Krise erlebte die US-Wirtschaft in den Monaten April bis Juni den stärksten Einbruch innerhalb eines Quartals seit Beginn der Erhebungen im Jahr 1947.