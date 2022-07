Aktien New York: Verluste verringert - Sorgen bleiben

Der Dow Jones Industrial fiel zuletzt noch um 0,96 Prozent auf 30 476,49 Punkte. Zu Beginn war er bis auf 30 143,93 Punkte abgestürzt. Der marktbreite S&P 500 büsste zuletzt 0,85 Prozent auf 3769,44 Zähler ein. Für den technologielastigen Nasdaq 100 ging es um 0,21 Prozent auf 11 703,99 Punkte nach unten.

"Der erschreckende Teil des gestrigen Inflationsberichts ist, dass auch die über neun Prozent Teuerung laut Meinung vieler Ökonomen noch nicht den Hochpunkt darstellen könnten", schrieb Marktanalyst Jochen Stanzl vom Handelshaus CMC Markets.

Auch andere Konjunkturdaten des Tages ernüchterten: So stiegen die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in der vergangenen Woche überraschend, auch wenn die Lage am Arbeitsmarkt grundsätzlich weiterhin positiv ist.

Vor diesem Hintergrund senkte die Bank of America ihr Jahresendziel für den S&P 500 von 4500 auf 3600 Punkte. Damit sind die Analysten eigenen Angaben zufolge von allen Experten am pessimistischsten gestimmt. Nach Meinung der Bank dürften die USA in der zweiten Jahreshälfte in eine milde Rezession abrutschen.

Lutz Wockel, Leiter Aktienfondsmanagement von Warburg Invest AG, fügte hinzu, dass die beginnende Berichtssaison der Unternehmen für das zweite Quartal zusätzliche Risiken für Anleger mit sich bringe. Diese startete wie üblich mit den Grossbanken. Den Auftakt machten JPMorgan und Morgan Stanley . Die grösste US-Bank gab angesichts der eingetrübten Konjunkturaussichten einen weiteren und zudem überraschend deutlichen Gewinnrückgang im Jahresvergleich bekannt. Unter anderem enttäuschten die Erträge im Investmentbanking-Geschäft (IB). Der milliardenschwere Rückkauf eigener Aktien wird daher nun vorerst ausgesetzt. Die Aktien sackten am Dow-Ende um mehr als vier Prozent ab.

Die Anteilscheine von Morgan Stanley büssten gut ein Prozent ein. Auch die Konkurrentin von JPMorgan enttäuschte mit ihrem IB-Geschäft und meldete rückläufige Gewinne im zweiten Quartal.

Ein Analystenurteil von Credit Suisse belastete die Papiere des Düngemittelherstellers Nutrien stark. Die Papiere knickten um fast fünf Prozent ein. Der Fachmann John Roberts erwartet, dass die Wirtschaftlichkeit des Agrar-Segments und die Rentabilität von Düngemitteln nahe dem Höchststand sind. Der Experte geht davon aus, dass die Bewertung der Aktien von Nutrien niedrig bleiben wird, bis der Zyklus seinen Tiefpunkt erreicht hat./he

(AWP)