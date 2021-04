Aktien New York: Vor Fed-Protokoll wenig Bewegung auf hohem Niveau

Vor der Veröffentlichung des Sitzungsprotokolls der US-Notenbank haben sich die New Yorker Aktienindizes im frühen Mittwochshandel nur wenig von der Stelle bewegt. Der Leitindex Dow Jones Industrial kam mit plus 0,04 Prozent auf 33 445,25 Zähler ebenso kaum voran wie der marktbreite S&P 500 mit plus 0,02 Prozent auf 4074,83 Punkte. Beide Indizes bleiben damit aber in der Nähe ihrer Rekordstände. Auch der technologielastige Nasdaq 100 notierte mit plus 0,04 Prozent auf 13 583,36 Punkten kaum verändert.