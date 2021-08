Aktien New York: Vorsichtiger Optimismus beschert erneut Rekorde

Mit nur wenig Schwung haben am Dienstag der Wall-Street-Index Dow Jones Industrial und der marktbreite S&P 500 an ihren Rekordlauf vom Freitag angeknüpft.Der technologielastige Auswahlindex Nasdaq 100 indes drehte nach einem leicht freundlichen Start in die Verlustzone. Vor den zur Wochenmitte anstehenden Daten zur Entwicklung der Verbraucherpreise blieben die Anleger insgesamt weiter vorsichtig.