Aktien New York: Wall Street schwenkt wieder auf Erholungskurs ein

Der US-Aktienmarkt hat am Dienstag nach einem durchwachsenen Handelsstart an seine Erholung vom Vortag angeknüpft. Etwas Rückenwind für die Wall Street kam von frischen Konjunkturdaten. So stiegen die Aufträge der US-Industrie im März stärker als erwartet. Zudem legte der jüngste Renditeauftrieb am Anleihenmarkt eine Pause ein. Höhere Zinsen lassen Aktien im Vergleich zu Anleihen in einem schlechteren Licht erscheinen.