Aktien New York: Weiter Talfahrt an der Wall Street

An der Nasdaq-Börse bleiben die Schwankungen noch ausgeprägter: Der technologielastige Nasdaq 100 büsste am Freitag nach einer halben Handelsstunde 1,66 Prozent auf 12 637,196 Zähler ein. Er steht mittlerweile auf dem niedrigsten Niveau seit Anfang März 2021. In dieser Woche ist seine Bilanz mit einem Abschlag von 1,8 Prozent noch getrübter.

Die Anleger müssten sich derzeit drei Problemen gleichzeitig stellen: Nachlassendem Wachstum, höheren Kosten und steigenden Zinsen, sagte Marktstratege Sean Darby von der Investmentbank Jefferies. Derweil hat die US-Wirtschaft im April mehr Arbeitsplätze geschaffen als erwartet. "Wieder ein deutlicher Aufbau von neuen Stellen - die Fed bleibt unter Druck", kommentierte dies Analyst Tobias Basse von der NordLB./tih/he

(AWP)