Aktien New York: Weitere Gewinne in einer starken Börsenwoche

Gestiegene Chancen auf neue Konjunkturhilfen zur Abfederung der Corona-Krise haben die Kurse am US-Aktienmarkt vor dem Wochenende weiter steigen lassen. US-Präsident Donald Trump sprach sich laut seinem Wirtschaftsberater Larry Kudlow nun für ein überarbeitetes Konjunkturpaket aus. Dieses werde relativ breit aufgestellt sein, hiess es. Die Indizes an den New Yorker Börsen bauten nach dieser Meldung ihre Gewinne überwiegend aus.