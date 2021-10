Aktien New York: Weitere Rekorde jetzt auch für den Nasdaq 100

Angetrieben von der gut laufenden Berichtssaison ist die jüngste Rekordjagd an den US-Börsen am Dienstag weiter gegangen. Nach einer siebenwöchigen Durststrecke erfasste sie nun auch den technologielastigen Nasdaq 100 , der vor einer Schar von Quartalszahlen grosser US-Tech-Konzerne in der Spitze bis auf 15 710 Punkte stieg. Allgemein liess der Schwung bei den New Yorker Indizes im Verlauf aber nach.