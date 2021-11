Aktien New York: Wenig Bewegung - Boeing stark und Tesla schwach

Der Wochenstart an der Wall Street ist zäh verlaufen. So konnte der Dow Jones Industrial am Montag nur im frühen Handel seine Ende letzter Woche erzielten Gewinne nennenswert ausbauen, bevor er an Schwung verlor. Dank eines Kurssprungs bei den Aktien von Boeing stand zuletzt immerhin noch ein minimales Plus auf 36 120,51 zu Buche.