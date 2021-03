Aktien New York: Zinsanstieg und Jobdaten belasten - Fed-Aussagen ohne Impulse

Wieder steigende Zinsen am US-Rentenmarkt und überraschend schwache Daten vom heimischen Arbeitsmarkt haben am Mittwoch den marktbreiten S&P 500 und auch die Technologie-Börse Nasdaq belastet. Der bekannteste Wall-Street-Index Dow Jones Industrial indes hielt sich überwiegend moderat im Plus. Der Konjunkturbericht der US-Notenbank (Fed) enthielt keine Überraschungen, so dass eine Reaktion an der Börse ausblieb.