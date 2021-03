Aktien Schweiz: Auf Konsolidierungskurs- SMI macht Verluste wett

Der Schweizer Aktienmarkt setzt zur Wochenmitte den Konsolidierungskurs fort. Im Verlauf holt er dabei die anfänglichen Verluste auf und stösst am späten Vormittag gar leicht in die Gewinnzone vor. Unterstützt wird der Markt dabei von positiven Konjunkturzahlen aus der Eurozone, den laufenden Impffortschritten und der jüngsten Entspannung bei den Renditen am US-Anleihemarkt. Zudem dürfte der seit einiger Zeit schwächelnde Franken den exportorientierten Schweizer Industriefirmen zusätzlich zu besseren Aussichten verhelfen, heisst es am Markt. In den USA wird ausserdem die Zustimmung des Repräsentantenhauses zum 1,9 Billionen Dollar schweren Stimuluspaket fest erwartet.