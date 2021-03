Aktien Schweiz Eröffnung: Aufwärtstrend setzt sich fort - SMI auf Jahreshoch

Der Schweizer Aktienmarkt tendiert am Freitag im frühen Handel fester. Positive Vorgaben von der Wall Street und aus Fernost sorgen laut Händlern für eine gute Stimmung und steigende Kurse. Damit steuert der SMI auf die vierte positive Woche in Folge zu. Das im Februar 2020 noch vor dem Ausbruch der Corona-Pandemie markierte Allzeithoch des SMI bei 11'270 Punkten im Februar 2020 rückt allmählich in Griffnähe.