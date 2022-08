Aktien Schweiz Eröffnung: Fester - Positive Vorgaben stützen

Der Schweizer Aktienmarkt tendiert am Montag im frühen Geschäft insgesamt freundlich. Allerdings sind die frühen Gewinne zu einem Teil bereits wieder abgeschmolzen. Unterstützung kommt laut Händlern von den positiven Vorgaben aus den USA. An der Wall Street hatten Anzeichen einer nachlassenden Teuerung in der vergangenen Woche die Hoffnung genährt hat, dass die US-Notenbank Fed die Geldpolitik weniger stark als befürchtet straffen könnte und damit auch die Konjunktur nicht abwürgen werde. Dabei hatten vor allem die Technologiewerte einen guten Lauf.