Aktien Schweiz Eröffnung: Finanzmärkte im Sog des Ukraine-Krieges

Der Ukraine-Krieg hat die Börsen auch zum Wochenstart fest im Griff. Er überlagere derzeit alle Inflations- und Zinsängste, heisst es am Markt. Insgesamt halten sich die Verluste hierzulande im frühen Handel allerdings in Grenzen, was vor allem den defensiven Schwergewichten zu verdanken ist. Grundsätzlich bleibt die Lage aber angespannt. So hat der Westen am Wochenende beschlossen, russischer Banken aus dem Zahlungssystem Swift auszuschliessen. Dies erhöhe den Druck auf Russland zusätzlich. Entsprechend sei damit zu rechnen, dass die Nervosität auch in dieser Woche sehr ausgeprägt bleiben wird. Vor allem aber sei es in diesem Umfeld schwierig zu sagen, wie genau es mit den Börsen in den kommenden Wochen weitergehe.