Aktien Schweiz Eröffnung: Knappes Plus dank Pharmaschwergewichten

Der Schweizer Aktienmarkt zeigt sich am Dienstag im frühen Handel leicht fester, vor allem dank der Pharmaschwergewichte. Nach dem freundlichen Wochenauftakt geht es damit vorerst weiter nach oben, womit die SMI- Marke von 12'200 Punkte wieder überschritten wird. Die Vorgaben der Wall Street sind allerdings wenig hilfreich. Der Dow Jones hatte gegen Handelsende zwischenzeitliche Gewinne wieder eingebüsst und unverändert geschlossen, während die Techtitel der Nasdaq klar nachgaben. In Marktkreisen wird wie schon am Vortag ein eher verhaltener Verlauf der Sitzung erwartet, der den Leitindex auch wieder in den negativen Bereich führen könnte.