Aktien Schweiz Eröffnung: Schwacher Start in neue Woche - Roche überzeugen nicht

Der Schweizer Aktienmarkt gibt am Sechseläuten-Montag im frühen Geschäft deutlich nach. Der Abwärtstrend der Vorwoche mit einem Minus des Leitindex SMI von 1,7 Prozent setzt sich damit vorerst fort. Das Augenmerk ist hierzulande auf die Reaktion der Börse auf die Zahlen von Roche gerichtet. Insgesamt werden die Börsen Europas von sehr schwachen Vorgaben aus den USA belastet. Am Freitag hatten der Dow Jones Industrial und der S&P 500 jeweils um beinahe 3 Prozent nachgegeben, gebremst vor allem von steigenden Zinssorgen. Zur schlechten Stimmung trugen am Freitag auch die steigenden Renditen am US-Bondmarkt bei.