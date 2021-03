Aktien Schweiz Eröffnung: SMI knüpft mit leichten Gewinnen an Vortag an

Am Schweizer Aktienmarkt geht es am Dienstagmorgen im frühen Handel zunächst weiter aufwärts. Nach dem starken Start in den neuen Monat am Vortag fallen die Aufschläge aktuell allerdings deutlich moderater aus. Generell scheine der Markt vorerst weiter in seiner übergeordneten Seitwärtsbewegung zu verharren, heisst es von Händlerseite. Diese halte nun schon seit Wochen an. Etwas Zurückhaltung hätten zudem auch die Aussagen der chinesischen Bankenaufsicht ausgelöst, die auf eine Reihe von Risiken hingewiesen habe - einschliesslich eines schnellen Zuflusses von ausländischem Kapital und einer Blase am Immobilienmarkt.