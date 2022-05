Aktien Schweiz Eröffnung: SMI mit leichten Verlusten zum Start

Am Schweizer Aktienmarkt geben die Kurse am Dienstag mehrheitlich nach. Laut Händlern hat sich das Thema Inflation mit den am Vortag veröffentlichten Preisdaten aus Deutschland wieder einen Platz weit oben auf der Themen-Liste der Investoren gesichert. Die Konsumentenpreise sind zum Wochenstart stärker als erwartet in die Höhe geschossen. Vor diesem Hintergrund gewinnen die im Tagesverlauf anstehenden Konsumentenpreise aus der Eurozone an Bedeutung. Es wird ein Anstieg um 7,6 Prozent erwartet, heisst es im Handel. Allerdings werde an der Börse nicht ausgeschlossen, dass auch hier die Erwartung übertroffen wird.