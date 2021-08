Aktien Schweiz Eröffnung: SMI nimmt 12'400er Marke ins Visier

Mit weiteren Rekorden startet der Börsentag am Schweizer Aktienmarkt. Der Leitindex setzt so am Mittwoch den dritten Tag in Folge neue Bestmarken. Dabei verlaufe das Geschäft aber dennoch in ruhigen Bahnen, betonen Marktteilnehmer. Ein Stimmungsaufheller sei ohne Frage die Tatsache, dass in den USA das gewaltige Infrastrukturpaket verabschiedet wurde. Rund 550 Milliarden US-Dollar werden so in den kommenden Jahren in neue Infrastrukturprojekte fliessen. Das Paket komme genau zum richtigen Zeitpunkt, heisst es von Händlerseite. Immerhin habe das Wirtschaftswachstum in den USA seinen Höhepunkt wohl mittlerweile erreicht und drohe sich zu verlangsamen.