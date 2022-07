Aktien Schweiz Eröffnung: SMI schafft nur knapp freundlichen Auftakt

Am Schweizer Aktienmarkt gerät die Erholung der letzten zwei Handelstage ins Stocken. Belastend wirken vor allem Kursverluste bei den Pharmaschwergewichten. Nachdem der Leitindex SMI am vergangenen Donnerstag eines der verlustreichsten ersten Semester seit Jahren beendet hatte, sei an den vergangenen zwei Tagen ein gewisser "Risk-On-Modus" zu beobachten gewesen. Allerdings sei der gestrige Wochenauftakt wegen des Feiertages in den USA in ruhigen Bahnen verlaufen. Mit der Rückkehr der US-Investoren an diesem Dienstag dürfte denn auch wieder mehr Bewegung in die Märkte kommen, heisst es in einem Kommentar.