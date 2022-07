Aktien Schweiz Eröffnung: SMI setzt Talfahrt fort

Der Schweizer Aktienmarkt tendiert im frühen Handel schwächer und knüpft damit an den Negativtrend vom Vortag an. Die Marktstimmung habe sich nach dem unerwartet starken Anstieg der US-Inflation weiter eingetrübt, meint ein Händler. Der Druck auf die US-Notenbank Fed, die Zinsen weiter kräftig zu erhöhen, habe noch zugenommen. Am Markt werde nun eine Zinserhöhung des Fed später im Monat von bis zu einem vollen Prozentpunkt eingepreist. Damit steigen auch die Befürchtungen, dass die Zentralbanken in ihrem Kampf gegen die hohe Inflation eine wirtschaftliche Abschwächung in Kauf nehmen könnten.