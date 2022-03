Aktien Schweiz Eröffnung: SMI startet im anhaltend unsicheren Umfeld im Plus

Der Schweizer Aktienmarkt setzt zur Wochenmitte seinen volatilen Lauf der letzten Tage fort. Aktuell ziehen die Kurse überwiegend an. Das Hauptthema an den Märkten bleibt der Krieg in der Ukraine. Hier setzen Investoren aktuell eine gewisse Hoffnung auf die Entwicklung der Friedensgespräche. Allerdings gestalten sich die Verhandlungen ziemlich zäh und eine konkrete Lösung ist nach wie vor nicht in Sicht. Tendenziell stützend ist auch der jüngste Rückgang beim Ölpreis, der sich nun bei etwa 100 US-Dollar je Fass einzupendeln scheint.