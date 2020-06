Aktien Schweiz Eröffnung: Wenig verändert - Warten auf SNB-Beschlüsse

Die Schweizer Börse tendiert am Donnerstag im frühen Handel etwas schwächer. Händler sprechen von einer Konsolidierung der jüngsten Gewinne. Die Anleger täten gut daran, angesichts der wieder gestiegenen Verunsicherung im Zusammenhang mit der Covid-19-Pandemie, Gewinne mitzunehmen, heisst es am Markt. Die Angst vor einer zweiten Infektionswelle sei wieder recht gross, nachdem es in China es zu Neuinfektionen gekommen ist und die Regierung in Peking die Massnahmen wieder verschärft hat. Ein neuerlicher Lockdown wäre sowohl für die Konjunktur, als auch für die Aktienmärkte verheerend, heisst es am Markt