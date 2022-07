Aktien Schweiz: Freundlich - Zurückhaltung vor EZB-Zinsentscheidung

Der Schweizer Aktienmarkt kann am Mittwoch dank positiven Vorgaben aus den USA an den Positivtrend vom Vortag anknüpfen. Doch im Verlauf liess der Schwung etwas nach. Denn die Probleme Energiekrise, Ukrainekrieg und Rezessionssorgen seien trotz aller Hoffnungsanzeichen weiterhin ungelöst, sagt ein Händler. Ausserdem schalteten viele Anleger vor der mit Spannung erwarteten Veröffentlichung der Zinsentscheidung der Europäischen Zentralbank (EZB) am morgigen Donnerstag bereits einen Gang zurück. Dabei käme am Markt eine Zinserhöhung um 50 Basispunkte besser an als eine nur um 25, mutmasst ein Händler.