Aktien Schweiz Schluss: Leichte Entspannung in Asien und Daten stützen

Der Schweizer Aktienmarkt hat zu Wochenmitte nach einem verhaltenen Auftakt an Fahrt gewonnen und fester geschlossen. Zur freundlichen Tendenz trugen laut Händlern Konjunkturzahlen aus China, der Eurozone und den USA bei. So wurden Einkaufsmanagerindizes positiv aufgenommen, obwohl einige davon rückläufig gewesen waren. Dies habe die Rezessions- aber auch die Zinssorgen etwas gedämpft, hiess es am Markt. Positiv aufgenommen wurde laut einem Händler auch, dass die Teuerung in der Schweiz im Juli nicht weiter gestiegen ist.