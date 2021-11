Der Schweizer Aktienmarkt hat sich der Rekordjagd an zahlreichen Börsen angeschlossen und so hat der Leitindex SMI am Dienstag in einem insgesamt eher verhaltenen Handel zwischenzeitlich ein neues Allzeithoch erreicht. Damit übertraf der Index seine bisherige Höchstmarke vom August. Im Handel wurde von einem Jahresendrally an den Aktienmärkten gesprochen.