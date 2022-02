Der Schweizer Aktienmarkt hat am Montag mit klaren Verlusten geschlossen. Nach einem zunächst verhalten freundlichen Start sackte der Leitindex SMI am Nachmittag auf ein neues Jahrestief, nachdem Medienberichte, wonach der russische Invasionsplan bereits begonnen habe, zu einer heftigen Kursreaktion führten. "Die Hoffnung auf eine diplomatische Lösung haben sich wohl zerschlagen", kommentierte ein Händler. In der Folge zogen sich die Anleger aus Angst vor der sich zuspitzenden Ukrainekrise vom Markt zurück. Auch wenn sich die Berichte als weniger dramatisch herausstellten als zunächst befürchtet, konnte sich der Leitindex bis Handelsschluss nur teilweise wieder erholen.